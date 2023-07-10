"الحميدي": الطائف وجهة ثقافية وتراثية للحجاج يحرصون على زيارتها بعد أداء مناسك الحج

وأضاف "الحميدي": كيف لا يكون للطائف ارتباط فريد وهو المعني بأنه إحدى القريتين التي جاء ذكرهما في الآية الكريمة (وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) علاوة على أنه كان مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أيس من المشركين في مكة، وبقي ذلك الاهتمام بالطائف متقدًا بعد ذلك سواء من قِبل القاطنين في النطاق الإقليمي للمنطقة أو الزائرين أو الحجاج، حيث إن الطائف يحتوي على عديد من المواقف التاريخية والمواقع التراثية النابعة من عمق أصالة الزمان والمكان، ومن ذلك المسجد العباسي الذي يحرص كثير من الحجاج بعد أداء مناسكهم زيارته كونه ارتبط تاريخيًا بأخبار حبر الأمة الصحابي الجليل عبدالله بن العباس رضي الله عنهم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام.