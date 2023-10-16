"هيئة العقار": إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في الربع الأول لـ2024

وأوضح الحماد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر، أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني؛ حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت -وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي- 6.1%؛ فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.