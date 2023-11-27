فيديو.. "فيصل بن فرحان" خلال لقاء اللجنة الوزارية مع وزير الخارجية الإسباني: "كلنا واحد"

التقطت عدسات المصوّرين مشهداً قصيراً لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، واللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، ووزير الخارجية الإسباني في برشلونة، حيث علّق الأمير فيصل، بقوله: "نحن كلنا واحد".
جاء ذلك على هامش صورة جماعية تضم وزير الخارجية وعدداً من أعضاء اللجنة.
ووصل اليوم وفد اللجنة الوزارية المكلّف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية إلى برشلونة الإسبانية.
والتقى وفد اللجنة وزير الخارجية الإسباني في برشلونة لمناقشة الأوضاع في غزة، والحلول المطروحة لوقف الحرب وإحياء مفاوضات السلام وحماية المدنيين، وأهمية تثبيت الهدنة والبناء عليها، إضافة إلى مناقشة عديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزّز أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.
وكان قد وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى برشلونة؛ للمشاركة في أعمال "المنتدى الإقليمي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط" في إسبانيا.