فيديو.. "فيصل بن فرحان" خلال لقاء اللجنة الوزارية مع وزير الخارجية الإسباني: "كلنا واحد"

والتقى وفد اللجنة وزير الخارجية الإسباني في برشلونة لمناقشة الأوضاع في غزة، والحلول المطروحة لوقف الحرب وإحياء مفاوضات السلام وحماية المدنيين، وأهمية تثبيت الهدنة والبناء عليها، إضافة إلى مناقشة عديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزّز أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.