"الهيلم".. قصة منزل تحوَّل لمتحف مفتوح يروي حكايات التراث في قرية الكتيب بتيماء

ويقول "العنزي"؛ في حديثه لـ «سبق»، إن بعض هذه القطع يحمل وقعاً خاصاً في نفسه، لأنها كانت جزءاً من حياة والده الذي عاش ما يقارب 110 أعوام، وكانت شاهدةً على أيامه، مضيفاً أنه احتفظ بأدوات والده، لأنها تحمل عبق ذكرياته ودفء حضوره الذي لا يزال يملأ المكان، فعندما ينظر إليها يشعر أنه أعاد إحياء جزءٍ من حياته التي ألهمته حب التراث والتمسُّك بالجذور.