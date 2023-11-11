ولي العهد يؤكد خلال لقائه الرئيس عباس تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكَبَة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة تجاهها.
وأكد سمو ولي العهد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكَبَة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، ورفض السعودية القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة.
كما أكد سموه استمرار السعودية في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.
حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.