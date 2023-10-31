اعتماد قرار انضمام "موهبة" لليونسكو في فئة "المنظمات غير الربحية"

وقالت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع: "إن انضمام المؤسسة لمنظمة اليونسكو يعكس الريادة والدور الفعال لموهبة في اكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة في مجالات STEM محليًا وإقليميًا ودوليًا، والارتقاء بقدراتهم، وتنمية معارفهم، وصقل خبراتهم العملية، انطلاقًا من مساهمتها في إعداد جيل متمكن ومبتكر قادر على إحداث تغيير شامل في الواقع العالمي، وإيجاد حلول لمختلف التحديات من أجل استشراف مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، والإسهام في استمرار التنمية المستدامة وازدهار البشرية".