"دبي للصحافة" يعلن فتح باب الترشح لـ"جائزة الإعلام العربي" بهيكلها الجديد

وقالت "بوحميد": "يُسعدنا أن نعلن عن البدء في تلقي الأعمال المشاركة في الجائزة هذا العام اعتبارًا من اليوم، ونرحّب بكل المشاركات مع ضرورة مراعاة التزام العمل المقدم للمشاركة بالمعايير المعلن عنها والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، والتي قمنا كذلك بتوزيعها على كل المؤسسات الإعلامية على امتداد العالم العربي؛ في حين تُشَكل هذه الدورة انطلاقة جديدة للجائزة بفائدة أعم وأشمل بتحفيز مستويات جديدة من الإبداع الإعلامي وضمن الفئات المتعددة المتضمنة في الهيكل المطور للجائزة".