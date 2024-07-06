"السديس": المنصات الرقمية لرئاسة الحرمين وصلت للملايين في العالم

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، حرصت على تحقيق التميز والجودة في خدماتها الدينية، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة دينية خاشعة، وفق الحوكمة وقياس الأثر، وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة في العالم.
وقال رئيس الشؤون الدينية خلال لقائه في مقر الرئاسة بمكة، بحضور الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام، شركاء النجاح والقيادات الأمنية، ومسؤولي الإدارات الدينية.
وأكد "السديس" أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي نجحت في تقديم أفضل الخدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وخلصت دراسة استقصائية استبيانية أعدتها الرئاسة ووزعتها على مختلف شرائح من ضيوف الرحمن، حول قياس رضا الحجاج عن الخدمات الدينية المقدمة لهم في الحرمين خلال موسم الحج، إلى أن رئاسة الشؤون الدينية نجحت بنسبة ٩٠ في المائة تحقيق رضا ضيوف الرحمن وضمان تقديم خِدمات دينية معيارية محوكمة، بمهنية وعمل مؤسسي، يليق بجهود المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وإبراز دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن، في بيئة وسطية دينية مثرية، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات.
وتم جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية في الدراسة من أجل الوصول إلى صورة متكاملة عن واقع رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم في الحرمين خلال حج موسم 1445هـ.
وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي طوعت التقنية والتطبيقات الذكية؛ لتفعيل منصاتها الرقمية الدينية باللغات العالمية، الملائمة للأعداد المليونية من ضيوف الرحمن.