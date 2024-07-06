"السديس": المنصات الرقمية لرئاسة الحرمين وصلت للملايين في العالم

وخلصت دراسة استقصائية استبيانية أعدتها الرئاسة ووزعتها على مختلف شرائح من ضيوف الرحمن، حول قياس رضا الحجاج عن الخدمات الدينية المقدمة لهم في الحرمين خلال موسم الحج، إلى أن رئاسة الشؤون الدينية نجحت بنسبة ٩٠ في المائة تحقيق رضا ضيوف الرحمن وضمان تقديم خِدمات دينية معيارية محوكمة، بمهنية وعمل مؤسسي، يليق بجهود المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وإبراز دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن، في بيئة وسطية دينية مثرية، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات.