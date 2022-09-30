مركز استطلاعات الرأي يشارك في مناقشات تطوير قياسات الرأي العام الدولي

جديرٌ بالذكر أن المركز السعودي لاستطلاعات الرأي عضو في جمعية جالوب الدولية منذ خمس سنوات، وهي جمعية لا تقبل إلا مركزًا واحدًا من كل دولة، وأُسست هذه الجمعية عام 1947 في دولة سويسرا، متخذة من اسم جورج جالوب اسمًا لها تخليدًا لذكراه وتقديرًا لجهوده في قياسات الرأي العام، وتختلف عن شركة جالوب الأمريكية ذات الصبغة التجارية.