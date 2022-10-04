دار نشر ألمانية تبيع مخطوطة نادرة لكتاب في الفلك لـ"الصوفي" بـ 30 ألف ريال

لا يضم معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته هذا العام، دور نشر عربية وأجنبية تبيع الكتب الفكرية والإبداعية والمراجع العلمية فحسب، وإنما يضم أيضاً دار نشر ألمانية تستهدف زواراً محدودين للغاية، هم المهتمون باقتناء المخطوطات النادرة، لتعرض عليهم مجموعة من المخطوطات النادرة من بينها مخطوطة لكتاب في الفلك لعبدالرحمن الصوفي، الذي عاش في القرن العاشر الميلادي، ويُعد أحد العلماء الذين برهنوا على كروية الأرض، وتباع المخطوطة بـ 30 ألف ريال سعودي، كما تبيع الدار نسخًا طبق الأصل لصفحات من مخطوطات لمصاحف ومخطوطات قديمة.