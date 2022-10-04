دار نشر ألمانية تبيع مخطوطة نادرة لكتاب في الفلك لـ"الصوفي" بـ 30 ألف ريال

لا يضم معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته هذا العام، دور نشر عربية وأجنبية تبيع الكتب الفكرية والإبداعية والمراجع العلمية فحسب، وإنما يضم أيضاً دار نشر ألمانية تستهدف زواراً محدودين للغاية، هم المهتمون باقتناء المخطوطات النادرة، لتعرض عليهم مجموعة من المخطوطات النادرة من بينها مخطوطة لكتاب في الفلك لعبدالرحمن الصوفي، الذي عاش في القرن العاشر الميلادي، ويُعد أحد العلماء الذين برهنوا على كروية الأرض، وتباع المخطوطة بـ 30 ألف ريال سعودي، كما تبيع الدار نسخًا طبق الأصل لصفحات من مخطوطات لمصاحف ومخطوطات قديمة.
وبيّن مدير دار نشر "موللر وشيندلرند" ألكسندر فيلهلم لـ"سبق"، أن "موللر وشيندلرند" أنشأت عام 1965م، وتختص بتقديم التراث الإنساني بشكل حصري في مجال روائع فن الخط والزخرفة المصورة في المخطوطات النادرة والفريدة.
وأضاف "فيلهلم" أن نشاط الدار هو عمل نسخ طبق الأصل من المخطوطات القديمة أو صفحات منها، بمستوى فني راقٍ، وبمعايير جودة عالية؛ بهدف الحفاظ على النسخ الأصلية، التي لا يمكن إيجاد بديل لها.
وأوضح أن الجناح يبيع صفحات طبق الأصل من مخطوطة "المصحف الأزرق"، وثمن الصفحة الواحدة 980 ريالًا سعوديًا، مضيفاً أن "المصحف الأزرق"، مخطوطة من أهم المخطوطات الإسلامية وأشهرها، وأكثرها قيمة وانتشارًا في متاحف العالم.
وعند سؤاله عن إحدى المخطوطات، قال "فيلهلم": "هذه مخطوطة كتاب الكواكب الثابتة لعبدالرحمن الصوفي، الذي عاش في القرن العاشر الميلادي، وثمن المخطوطة 30 ألف ريال".
وحول مخطوطة قديمة لمصحف، ذكر أنها نسخة أوزباكستانية من مصحف قديم في جامعة بطرسبرج الروسية، لكن المخطوطة ليست للبيع، مشيراً إلى وجود مخطوطة مصحف كتبها بيده سلطان المغرب أبي الحسن المريني، الذي ولد عام 1297م وتُوفي عام 1351م، لكنها ليست للبيع.