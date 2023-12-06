"منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في حائل..‏ استمرت يومين

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة ‏مع مجلس ‏التجارة الإلكترونية أمس، "جولة التجارة الإلكترونية" بمنطقة حائل‏، التي استهدفت ‏رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع، بحضور عددٍ من ممثلي ومسؤولي ‏الجهات الحكومية ‏والخاصة ‏والمستشارين والخبراء، واستمرت يومين، وذلك بمقر ‏الغرفة ‏بحائل.‏