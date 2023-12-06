محليات

"منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في حائل..‏ استمرت يومين

استهدفت ‏رواد ورائدات الأعمال بحضور عدد من ممثلي ‏الجهات الحكومية
"منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في حائل..‏ استمرت يومين

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة ‏مع مجلس ‏التجارة الإلكترونية أمس، "جولة التجارة الإلكترونية" بمنطقة حائل‏، التي استهدفت ‏رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع، بحضور عددٍ من ممثلي ومسؤولي ‏الجهات الحكومية ‏والخاصة ‏والمستشارين والخبراء، واستمرت يومين، وذلك بمقر ‏الغرفة ‏بحائل.‏

وشهدت الجولة التي تضمنت مجموعة من ورش العمل ‏والجلسات ‏الحوارية ‏الإرشادية والاستشارية ‏والمعسكرات التدريبية المختصة، ‏دعم رواد الأعمال بالمنطقة وتمكينهم من العمل في ‏مجال التجارة الإلكترونية ‏والإسهام في تمكين المستفيدين منها، وكذلك نشر ثقافة ‏ريادة الأعمال وتزويدهم ‏بكافة ‏المهارات اللازمة وتأهيلهم للمنافسة ‏في السوق.

وجمع المعرض المصاحب أبرز الجهات الحكومية ‏والشركاء الممكنين في قطاع ‏التجارة الإلكترونية وتطوير قدرات رواد ‏الأعمال ودعم توجه المملكة عالميًا وتعزيز ‏مكانتها

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
منشآت

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