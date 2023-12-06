"منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في حائل..‏ استمرت يومين

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية أمس، "جولة التجارة الإلكترونية" بمنطقة حائل، التي استهدفت رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع، بحضور عددٍ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، واستمرت يومين، وذلك بمقر الغرفة بحائل.
وشهدت الجولة التي تضمنت مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية الإرشادية والاستشارية والمعسكرات التدريبية المختصة، دعم رواد الأعمال بالمنطقة وتمكينهم من العمل في مجال التجارة الإلكترونية والإسهام في تمكين المستفيدين منها، وكذلك نشر ثقافة ريادة الأعمال وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة وتأهيلهم للمنافسة في السوق.
وجمع المعرض المصاحب أبرز الجهات الحكومية والشركاء الممكنين في قطاع التجارة الإلكترونية وتطوير قدرات رواد الأعمال ودعم توجه المملكة عالميًا وتعزيز مكانتها