ما زال مغلقًا.. اصطدام شاحنتَيْن يغلق طريق العرضيات - المجاردة لـ6 ساعات

ولم تسفر المحاولات عن انفراج الإغلاق حتى ساعة تحرير الخبر، الذي زاد على 6 ساعات، وذلك رغم الكثافة المرورية، والارتداد المروري العالي الذي يزيد على الكيلو من الجهتين، ووجود مسافرين على الطريق الذي يربط منطقتَي مكة والباحة بمنطقة عسير، ووجود عوائل وأطفال بانتظار إعادة فتح الطريق، وإزاحة الشاحنتَين.