ما زال مغلقًا.. اصطدام شاحنتَيْن يغلق طريق العرضيات - المجاردة لـ6 ساعات

تسبَّب حادث اصطدام شاحنتين مساء الأحد في إغلاق طريق العرضيات - المجاردة لأكثر من 6 ساعات حتى الآن وسط محاولات الجهات الأمنية والمرورية لإزاحة الشاحنتَيْن وإعادة فتح الطريق، المستمرة حتى اللحظة.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "سبق"، وقع حادث اصطدام على كوبري "الكديس" بمحافظة العرضيات قرابة الساعة السابعة مساء الأحد، تسبب في إغلاق الطريق، وتوجيه سالكيه لطرق أخرى.
ولم تسفر المحاولات عن انفراج الإغلاق حتى ساعة تحرير الخبر، الذي زاد على 6 ساعات، وذلك رغم الكثافة المرورية، والارتداد المروري العالي الذي يزيد على الكيلو من الجهتين، ووجود مسافرين على الطريق الذي يربط منطقتَي مكة والباحة بمنطقة عسير، ووجود عوائل وأطفال بانتظار إعادة فتح الطريق، وإزاحة الشاحنتَين.
يُذكر أن طريق العرضيات لا يزال يحصد الأرواح بالرغم من مطالبات عابريه بازدواجية الطريق، ووصفهم مجهودات فروع وزارة النقل التي تعمل على ازدواجية الطريق بالبطيئة.