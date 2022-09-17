فريق من مركز الملك سلمان يتفقد سير العمل بمشروع دعم الطلاب الأيتام والمحتاجين في ألبانيا

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة تفقدية لمشروع دعم الطلاب الأيتام والمحتاجين بمدارس المشيخة الإسلامية في ألبانيا. واطلع الفريق على سير أعمال المشروع الذي يستهدف دعم 154 طفلاً في مدينتي تيرانا والباسان من خلال تأمين الرسوم الدراسية والمستلزمات التعليمية لهم، كما التقى الفريق خلال الزيارة بعدد من المستفيدين من المشروع.