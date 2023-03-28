مؤسسة الأميرة العنود تقيم حفل إنجازات الدعوة والوصية

وفي مجالات المعونة؛ أطلقت المؤسسة حملة في مناطق شمال المملكة حيث قدمت 3000 بطانية، أما عن الجانب الإصلاحي، تم العمل على صيانة جامع الأميرة العنود بمحايل عسير وترميم جامع الأميرة العنود بمكة المكرمة، وتم البدء في بناء جامع جديد في جزيرة سومطرة بإندونيسيا بمساحة تقدر بـ 300م ويسع إلى 400 مُصلي، وخلال شهر رمضان تم توزيع 3.000.000 سُقيا ماء في المساجد و5300 سلّة غذائية للأُسر المحتاجة في عدد من مناطق المملكة، وقدمت أكثر من 63.000 وجبة إفطار لطلاب المنح الجامعيين والخيم الرمضانية في مقر المؤسسة ومساجد الأميرة العنود في أنحاء المملكة، كما قامت المؤسسة بتنظيم رحلات لأداء العمرة في شهر رمضان الكريم وتكفّلت بعمرة 1800 مسلم جديد، وتم توزيع ما يقارب 62,512 مطبوعًا في الركن الدعوي للمعتمرين والحجاج.