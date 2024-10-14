"السلمي": تميز الأداء المدرسي ثقافة عمل تؤمن بالريادة مع توفر الدعم المستدام

وبيّنت أن ما يحقق التحول المؤسسي الذي تطمح له مؤسساتنا التعليمية في ضوء حوكمة القطاع العام والخاص، وتشديدًا على تنافسية المخرجات لهذه المدارس وبما يُسهم في تميز الأداء المدرسي وصولاً إلى واقع تتطلع له إدارتنا التعليمية، وهنا يتم تسليط الضوء على ما تحقق لبعض المدارس المتميزة وعلى مستوى المناطق المختلفة لنصل إلى أهم الممارسات المتميزة وفي مقدمتها بيئة عمل يسودها العمل بروح الفريق في ظل قيادة جعلت بناء الإنسان أولاً.