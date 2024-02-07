"نجم" تنظم ورشة عمل لمكافحة الاحتيال التأميني في قطاع المركبات

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تخطط نجم لتنظيمها في العديد من مدن المملكة ومنها الرياض وجدة ، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من شركات التأمين، وفي إطار الجهود التي تبذلها نجم لمواجهة عمليات الاحتيال الذي يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التأمين السعودية، مع تسليط الضوء على الانعكاسات السلبية التي تقع على العملاء وشركات التأمين ومقدمي الخدمة.