"نجم" تنظم ورشة عمل لمكافحة الاحتيال التأميني في قطاع المركبات

نظمت شركة نجم لخدمات التأمين ورشة عمل بعنوان "مكافحة الاحتيال التأميني في قطاع المركبات"، برعاية هيئة التأمين و التعاون مع الإدارة العامة للمرور، وذلك اليوم الأربعاء 7 فبراير في فندق ريحان روتانا بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
تناولت الورشة وسائل مكافحة الاحتيال والتكسب غير المشروع في تأمين المركبات، والتوعية بالآثار السلبية المترتبة عنه، والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى جميع أطراف العملية التأمينية بشكل خاص. كما تناول الحضور في جلسة حوار مفتوحة ضمن جدول أعمال الورشة، الأضرار التي تنتج عن عمليات الاحتيال والحلول المطروحة لمواجهة هذه الجريمة المالية وتنظيم جهود جميع الأطراف لتفعيل تلك الحلول وبما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تخطط نجم لتنظيمها في العديد من مدن المملكة ومنها الرياض وجدة ، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من شركات التأمين، وفي إطار الجهود التي تبذلها نجم لمواجهة عمليات الاحتيال الذي يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التأمين السعودية، مع تسليط الضوء على الانعكاسات السلبية التي تقع على العملاء وشركات التأمين ومقدمي الخدمة.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد يحيى الشهري قائلاً: تهدف استراتيجية نجم إلى تعزيز دورها المحوري في دعم قطاع التأمين على المركبات في المملكة، وتعظيم أثره الاقتصادي والتنموي، وذلك من خلال مبادرات وخدمات ترسخ مفاهيم النزاهة والمصداقية والأمان. ويعد الاحتيال في التأمين من أهم القضايا التي تعمل نجم والجهات ذات العلاقة على مكافحتها، من خلال تعزيز قدراتها على أربع محاور أساسية هي الكادر البشري ، والأنظمة التقنية، و الإجراءات التنظيمية والتوعية.
وفي كلمة ألقاها ضمن فعاليات ورشة العمل، أعرب سعادة الأستاذ أحمد القصير مدير عام الإشراف ومدير عام الشئون القانونية والتنفيذ المكلف لدى هيئة التأمين عن شكره للإدارة العامة للمرور على الحضور والدعم وتقديره لشركة نجم على تنظيم الورشة، كما أشار إلى دور هيئة التأمين وجهودها لمكافحة الاحتيال في مطالبات تأمين المركبات كخطوة أولية، سيتبعها أنواع التأمين الأخرى بمشيئة الله.
وقد أكد القصير على أهمية التعاون مع الجهات المختصة وشركات التأمين لمواجهة التحديات والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على قطاع التأمين والاقتصاد الوطني، لافتاً الانتباه إلى أن هيئة التأمين تمضي قدماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف المؤشرات والأنماط الاحتيالية، وطرق التصدي لها مما يعزز الحماية لحقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويدعم الاستقرار المالي ويساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
هذا، وقد شهدت ورشة العمل حضور ومشاركة عدد من أصحاب السعادة المعنيين في الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور المنطقة الشرقية ساهمت في إبراز دور المرور في دعم الجهود التي تساهم في حماية المجتمع وتسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث المرورية في إطار منظومة توفر الضمانات الكاملة لحقوق جميع الأطراف، كما شكلت ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات ودعم الجهود المشتركة بين إدارة المرور وقطاع التأمين.
وقد ألقى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين الأستاذ عادل العيسى، الضوء على التأثيرات السلبية للاحتيال على قطاع تأمين المركبات والخسائر الكبيرة التي تتعرض لها شركات التأمين بسبب الاحتيال لافتاً الانتباه إلى أشكال متنوعة من خسائر قطاع التأمين بسبب الاحتيال منها على سبيل المثال صرف تعويضات غير مستحقة عن حوادث مفتعلة، أو تكبد مصاريف فنية وإدارية كبيرة لتطوير أنظمة الكشف عن الاحتيال وتدريب فرق العمل، فضلاً عن تكاليف الاستعانة بالخبرات القضائية للتعامل مع الحالات القضائية المرفوعة أمام المحاكم.
من جهته، قدم نائب الرئيس لقطاع الالتزام والمكلف بقطاع المخاطر في شركة نجم الأستاذ عبدالمجيد الربدي ورقة عمل تتناول الاحتيال في تأمين المركبات لافتاً الانتباه إلى جهود الشركة لمكافحة الاحتيال حيث أكد أن نجم تقود جهود مكافحة الاحتيال التأميني لتوفير أفضل درجات الأمان والحماية من خلال دراسة حالات الاشتباه وجمع القرائن لمساعدة الشركاء في شركات التأمين على اتخاذ القرارات، والعمل على حوكمة وتنفيذ الإجراءات والضوابط الداخلية لمنع وكشف الاحتيال ، فضلاً عن إجراء دراسات تحليلية عن الاحتيال بناءً على مصادر متعددة للمعلومات وتحليل البيانات كنشاط وقائي ومن ثم وضع المؤشرات الملائمة لاكتشاف مواضع الاحتيال.
وأشار الربدي إلى دور نجم في إطلاق الحملات التوعوية الإعلامية لرفع مستوى الوعي بمكافحة الاحتيال وتوضيح أضراره ومخاطره وسبل الوقاية منه، حيث يأتي عقد هذه الورشة ضمن الجهود التي تقوم بها نجم بالتعاون مع الجهات التنظيمية والإشرافية.
يذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز دور قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين والزائرين في 44 مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة.