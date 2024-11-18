"الأرصاد" يُصدِر عدة تنبيهات حمراء.. ضباب كثيف وانعدام للرؤية بهذه المناطق

تفصيلًا، أصدر "الأرصاد" إنذارًا باللون الأحمر على منطقة عسير يشمل "أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، يفيد بتوقع ضباب كثيف مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية "1" كم أو أقل، يبدأ من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.