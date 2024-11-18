"الأرصاد" يُصدِر عدة تنبيهات حمراء.. ضباب كثيف وانعدام للرؤية بهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد مجموعة من الإنذارات بخصوص توقّع تشكّل ضباب متفاوت الشدة على عدد من المناطق.
تفصيلًا، أصدر "الأرصاد" إنذارًا باللون الأحمر على منطقة عسير يشمل "أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، يفيد بتوقع ضباب كثيف مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية "1" كم أو أقل، يبدأ من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.
كما أصدر إنذارًا باللون الأحمر على منطقة عسير يشمل "النماص وبلقرن وتنومة"، يفيد بتوقع ضباب كثيف مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية "1" كم أو أقل، يبدأ من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.
وتشمل الانذارات منطقة جازان؛ حيث صدر لها إنذار يشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب"، يفيد بتوقع ضباب كثيف مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية "1" كم أو أقل، يبدأ من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.
وصدر إنذار باللون البرتقالي لمنطقة مكة المكرمة يشمل الطائف، يفيد بتوقع ضباب مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية "1- 3" كم، يبدأ من الساعة 11:00 مساء اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.
وأصدر المركز إنذارًا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة يشمل "الشفا والهدا"، يفيد بتوقع ضباب كثيف مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية "1" كم أو أقل، يبدأ من الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.
وصدر إنذار باللون البرتقالي على منطقة الباحة يشمل "الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن"، يفيد بتوقع ضباب مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية "1- 3" كم، يبدأ من الساعة السادسة ساء اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.
وصدر إنذار باللون البرتقالي على منطقة مكة المكرمة يشمل "أضم وميسان"، يفيد بتوقع ضباب مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية "1- 3" كم، يبدأ من الساعة السادسة اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.
كما أصدر المركز إنذارًا باللون الأصفر للمنطقة الشرقية يشمل "الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة"، يفيد بتوقع شبورة مائية "ضباب خفيف" مع تدني في مدى الرؤية الأفقية "3- 5" كم، يبدأ من الساعة 11:00 اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.