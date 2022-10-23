"قضايا الإعلام والإنتاج" على طاولة ندوات وورش مهرجان الإذاعة والتلفزيون بالرياض

كشف البرنامج العلمي المصاحب للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ 22، المزمع عقده بين 9 و12 نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، عن أهم الندوات وورش العمل التي سيقدمها عدد من المتخصصين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع وصناعة السينما والمحتوى الرقمي.
وتفتتح أولى الندوات بجلسة نقاش عن "مستقبل السينما في المملكة العربية السعودية وكيفية تطوير هذه الصناعة محليًا" يديرها سكرتير تحرير المجلة العربية، والأستاذ المساعد بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام الدكتور سعيد الزهراني، ويستضيف الجلسة منتج، ومصمم، ومخرج مسامير مالك نجر، وكذلك المنتج والمخرج، وصانع محتوى الأفلام فيصل بالطيور، والكاتبة والمخرجة هنا العمير.
وفي السياق ذاته، يناقش الإعلامي ومقدم البرامج، مدير الأخبار بقناة MBC في السعودية مالك الروقي، والمؤثر في منصة تويتر إياد الحمود، والمتخصص في التسويق فيصل المغلوث، "المحتوى الرقمي الهادف" في جلسة يديرها الإعلامي سعيد زهير.
وفي ندوة "السينما وقضايا المرأة" سيتم تسليط الضوء على المراحل التاريخية في السينما العربية لقضايا المرأة، باستضافة الممثلة المصرية القديرة نادية الجندي، الممثلة المصرية القديرة إلهام شاهين، والمخرج المصري كريم الشناوي، وتدير الجلسة المُقدمة ومذيعة البرامج الإعلامية المصرية بوسي شلبي.
وحول "قضايا الإنتاج المحلي وأبرز التحديات المستقبلية لتطويره" يحاور المذيع والمستشار الإعلامي رئيس مجلس إدارة جمعية إعلام عبدالله الشهري، ضيوفه المنتج والممثل باسم الأمير، والمستشار الإعلامي والأكاديمي الدكتور أيمن السعيدي، في جلسة الإنتاج المحلي في التلفزيون والإذاعة والتحول المستقبلي.
أما في الشأن الرياضي فخصصت جلسة بعنوان "الإعلام الرياضي وصناعة النجوم" تستضيف كلاً من الإعلامي الرياضي سطام السهلي، والإعلامي والمعلق الرياضي أحمد شوبير، ويدير الجلسة مذيع قنوات دبي الرياضية ومدير الأخبار الرياضية مشعل القحطاني.
ويدير الإعلامي ومذيع البرامج بقناة روتانا خليجية مفرح الشقيقي جلسة بعنوان رحلة "ستاند آب كوميدي" في السعودية، إذ يحاور ضيفيه الممثل والكوميديان شاكر الشريف، والمنتج والكوميديان بركات عسيري.
ويحتوي البرنامج العلمي على العديد من ورش العمل التي يلقيها عدد من المتخصصين في الإعلام وصناعة الأفلام، من أهمها ورشة العمل الإعلامي المستقل (Freelance)، وفرصه الجديدة لصناع المحتوى، وذلك بالتطبيق على الأفلام الوثائقية، يلقيها المتخصص في الأفلام الوثائقية الاستقصائية الدكتور مسفر الموسى، إضافة إلى ورشة العمل التطبيقية المتمحورة حول مستقبل العمل الحر في المجال الإعلامي التي تقدمها الدكتورة في الإعلام الدولي والسياسي والصحافة التلفزيونية وعد عارف، كما يقدم المخرج التلفزيوني محمد المسعودي ورشة عمل تطبيقية عن صناعة الأفلام ومعالجة المحتوى الخاص بها.
يذكر أن جدول أعمال المهرجان يتضمن حفلًا موسعًا يكرم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثرت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوامٍ عدة، كما يشتمل على حفل غنائي في أول أيام المهرجان.