"قضايا الإعلام والإنتاج" على طاولة ندوات وورش مهرجان الإذاعة والتلفزيون بالرياض

ويحتوي البرنامج العلمي على العديد من ورش العمل التي يلقيها عدد من المتخصصين في الإعلام وصناعة الأفلام، من أهمها ورشة العمل الإعلامي المستقل (Freelance)، وفرصه الجديدة لصناع المحتوى، وذلك بالتطبيق على الأفلام الوثائقية، يلقيها المتخصص في الأفلام الوثائقية الاستقصائية الدكتور مسفر الموسى، إضافة إلى ورشة العمل التطبيقية المتمحورة حول مستقبل العمل الحر في المجال الإعلامي التي تقدمها الدكتورة في الإعلام الدولي والسياسي والصحافة التلفزيونية وعد عارف، كما يقدم المخرج التلفزيوني محمد المسعودي ورشة عمل تطبيقية عن صناعة الأفلام ومعالجة المحتوى الخاص بها.