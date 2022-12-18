"باشويعر": المرأة السعودية عنصر فاعل في خدمة ضيوف الرحمن وتضطلع بدور فعال ومؤثر

وأشارت إلى فخرها الكبير بالمشاركة عبر إطلاق برنامج وكالة مغامرات وهوايات تحت اسم "عمرة بلس"، الذي لاقى نجاحًا باهرًا خلال العام الماضي؛ حيث يبدأ بزيارة الأماكن التاريخية الدينية في مكة المكرمة، ومن ثم يتسنى للمعتمرين أداء العمرة، واستضافتهم على وجبة غداء، ثم زيارة عين زبيدة وجبل عرفات ومنى ومزدلفة ومتحف دار الحرمين، ليعودوا بعدها إلى جدة، وتبدأ تجاربهم السياحية في المنطقة التاريخية، ومن ثم مدينة الطائف؛ ليتعرفوا على المملكة وخيراتها المتنوعة.

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