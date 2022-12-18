"باشويعر": المرأة السعودية عنصر فاعل في خدمة ضيوف الرحمن وتضطلع بدور فعال ومؤثر

توقّعت مستثمرة في قطاع السياحة السعودي، أنْ تشهد الفترة المقبلة مشاركة أوسع للمرأة في خدمة ضيوف الرحمن، والتوسع في إنشاء الشركات والمؤسسات التي تديرها نساء لتعزيز المحتوى التراثي، ونشر الثقافة السعودية بإرثها التاريخي على المعتمرين والقادمين لزيارة المشاعر المقدسة.
وأكّدت أبرار محمد باشويعر المستثمرة السياحية، والرئيس التنفيذي لوكالة مغامرات وهوايات لتنظيم الرحلات، خلال مشاركتها في جناح "نسك" بالمعرض السياحي الترويجي في تركيا، الذي نظّمته الهيئة السعودية للسياحة؛ أن المرأة السعودية باتت تضطلع بدور فعال ومؤثر في خدمة ضيوف الرحمن، وفق المنظومة الجديدة التي وضعتها رؤية المملكة 2030.
وقالت باشويعر: "هذا الدور الفعال لطالما انتظرناه، لنتشرف باستقبال المعتمرين من شتى بقاع الأرض ليعيشوا تجربة العمرة بحواسهم الخمس، بحيث يتم دمج البرنامج مع برامج سياحية وثقافية وتراثية، ليعيش المعتمر أجمل تجربة سياحية ودينية في آن واحد".
وأشارت إلى فخرها الكبير بالمشاركة عبر إطلاق برنامج وكالة مغامرات وهوايات تحت اسم "عمرة بلس"، الذي لاقى نجاحًا باهرًا خلال العام الماضي؛ حيث يبدأ بزيارة الأماكن التاريخية الدينية في مكة المكرمة، ومن ثم يتسنى للمعتمرين أداء العمرة، واستضافتهم على وجبة غداء، ثم زيارة عين زبيدة وجبل عرفات ومنى ومزدلفة ومتحف دار الحرمين، ليعودوا بعدها إلى جدة، وتبدأ تجاربهم السياحية في المنطقة التاريخية، ومن ثم مدينة الطائف؛ ليتعرفوا على المملكة وخيراتها المتنوعة.
وأضافت أبرار: "انتظرت هذه اللحظة منذ أن بدأت مشروعي، وهاهي الآن أحلامي تتحقق، بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وقد تشرفت بزيارة وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة، لمقرّي في جناح نسك؛ حيث غمرني بتشجيعه ودعمه، ورأيت الفخر في نظرته بما حققته المرأة السعودية خلال الأعوام الماضية، فحولت كلماته مشروعي إلى واجب وطني".
وثمّنت "باشويعر" الدعم الكبير الذي وجدته من وزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، والمسؤولين عن منصة نسك، ومنسوبي الهيئة السعودية للسياحة، على الدعم وإتاحة الفرص للجميع ليكونوا ضمن هذه الملتقيات المثمرة والداعمة، مشيرة إلى أن هيئة السياحة كعادتها كانت داعمة للمستثمرين في القطاع، وسعت إلى ضخ دماء جديدة من السعوديين والسعوديات.
وكانت الهيئة العامة للسياحة نظمت المعرض السياحي الترويجي في اسطنبول بهدف بحث فرص التعاون بين منظومة السياحة السعودية والقطاع الخاص السياحي في تركيا، واستعراض الوجهات السياحية السعودية، وزار وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة المشاركين والمشاركات في جناح نسك الذي يمثل البوابة الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.