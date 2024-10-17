الرياض تُتوَّج بلقب عاصمة البيئة العربية.. تقديرًا لجهودها الرائدة

وبعد منح مدينة الرياض لقب "عاصمة البيئة العربية" لمدة عامين، ستشهد المدينة العديد من الأنشطة والفعاليات الموجهة نحو تعزيز الوعي البيئي، ودعم الاستدامة، وتنظيم حملات ومشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة والبيئة في المنطقة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الفعاليات في تعزيز مكانة الرياض بصفتها مركزًا عالميًا للعمل البيئي والتنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.