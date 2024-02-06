خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الهندي آفاق التعاون المشترك

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم، وزير الدولة للدفاع والسياحة الهندي أجاي بهات.
وشهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
ومن الجانب الهندي، حضر سفير الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، والملحق العسكري لدى المملكة العقيد جي إس جريو.