خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الهندي آفاق التعاون المشترك

وحضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.