وزير السياحة يتفقّد فعالية نفَس في منتزه عسير الوطني وينوّه بتطور المشاريع الطموحة وإقبال الجمهور

زار وزير السياحة "أحمد الخطيب" فعالية نفَس ضمن برنامج "صيف السعودية" في موسمها الثاني، والمقامة في منتزه عسير الوطني بمدينة أبها، وبرفقته نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء آل سعود، وعدد من المسؤولين في وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي وهيئة تطوير منطقة عسير.
واستهلّ "الخطيب" جولته بشرح مفصل عن الفعالية قدمه فريق العمل في نفَس، شمل استعراض ما يتم تقديمه من خدمات الفعالية في موقع، وتتمثل في مسار رحلات ومغامرات الكبار ومغامرات الطفل.
التقى "الخطيب" عددًا من المسؤولين، واطّلع على تجارب الزوار والمستثمرين الذين بلغ عددهم 36، وزار عدد من الحرفيين المشاركين في الفعالية، التي يزورها يوميًّا أكثر من 2500 زائر وتجمع الماضي وعراقة الحاضر بتنوّع مدهش.
ونوّه "الخطيب" إلى ما شاهده من تطور في الفعالية بأرجائها كافة، مؤكدًا أن دعم الوزارة لن يتوقف لمشاريع السعودية الطموحة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما أبدى سعادته بما شاهد من دعم للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، والإقبال من الجمهور على الفعالية التي تعرِّف بالتراث وتعكس هوية المكان في آنٍ واحد.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة نفس "ماجد عون": زيارة وزير السياحة "أحمد الخطيب" وكلماته المحفزة التي سعدنا بها وإشادته؛ يجعلنا نواصل تطويرنا للفعالية، مقدمًا شكره لإدارة المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر ولجميع المستثمرين والمشاركين في الفعالية على تعاونهم المستمرّ.
وأشار المدير التنفيذي لشركة نفَس السياحية "منصور العياف"، إلى أن زيارة وزير السياحة والوفد المرافق له كان لها الأثر الكبير في نفوسنا جميعًا كفريق عمل، كما قدّم شكره وتقديره لفريق العمل المميز الذي يقوم على كوادر شابّة مميزة شكّلت منظومة نجاح وعمل مميز أسهمت في هذا النجاح والتفاعل الكبير.
يذكر أن فعالية نَفس هي إحدى الفعاليات المقامة في مدينة أبها ضمن موسم صيف عسير، وهي عبارة عن رحلة في غابة وسط المدينة، وتقدم تجربة متنوعة لمجموعة من المقاهي والمطاعم ومحلات الهدايا، ولها إطلالة على تهامة عسير من زوايا مختلفة.