وزير السياحة يتفقّد فعالية نفَس في منتزه عسير الوطني وينوّه بتطور المشاريع الطموحة وإقبال الجمهور

ونوّه "الخطيب" إلى ما شاهده من تطور في الفعالية بأرجائها كافة، مؤكدًا أن دعم الوزارة لن يتوقف لمشاريع السعودية الطموحة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما أبدى سعادته بما شاهد من دعم للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، والإقبال من الجمهور على الفعالية التي تعرِّف بالتراث وتعكس هوية المكان في آنٍ واحد.