"الربيعة": المملكة ستنفّذ مشاريع إغاثية وإنسانية في السودان والدول المجاورة بمبلغ يزيد على 61 مليون دولار

وقال الدكتور "الربيعة": "إن المملكة العربية السعودية لن تسمح بغضّ الطرف عن الأزمة السودانية والدول المجاورة لها أو تناسيها؛ فقد كانت في مقدمة الداعين إلى أهمية التوصل إلى السلام الدائم والشامل بهذه الدولة الشقيقة والداعمين للجهود الإنسانية بها؛ ففي الوقت الذي أدت فيه المملكة دورًا محوريًّا في استضافة وتسهيل المفاوضات لحل الصراع في السودان؛ وجّهت قيادة المملكة بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وإعلان إضافة مبلغ يزيد على 20 مليون دولار أمريكي، وستقوم المملكة في الفترة القادمة بتنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية في السودان والدول المجاورة بمبلغ يزيد على 61 مليون دولار أمريكي بالتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية".