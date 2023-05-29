عسير.. 344 طالباً وطالبة ينهون تجاربهم العلمية نحو الفضاء

وكان مركز عسير العلمي استقبل على مدى ثلاثة أيام 344 طالباً وطالبة من طلبة تعليم المنطقة، وأكثر من 40 مشرفاً ومشرفة ومعلماً ومعلمة، حيث نُفذ في اليوم الأول تجربة "انتشار الألوان السائلة " التي شارك فيها طلبة الفئة العمرية 9-12 سنة، وعدد من المعلمين والمعلمات، وتقيس التجربة مقارنة سلوك المواد السائلة وتوزيع الألوان في ظل الجاذبية الصغرى وظروف الجاذبية على سطح الأرض، من حيث تشكيلها والسرعة المرئية.