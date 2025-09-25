الحقيل: الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المُؤجِر والمُستأجِر تحمي الأسر من الارتفاعات غير المبررة

رفع وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ على صُدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، مؤكدًا أن هذه الأحكام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سموه -حفظه الله- الصادرة في مارس الماضي، الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز استدامته بصفته قطاعًا ممكنًا لنمو الاقتصاد الوطني.