"الشامي": توصية جديدة بإنشاء الجمعية الطبية البيطرية الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون

أكد الأستاذ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية، أن الجمعية الطبية البيطرية السعودية بجامعة الملك فيصل، من خلال المؤتمر الدولي الأول للطب البيطري الذي يحمل عنوان "آفاق الطب البيطري في المملكة العربية السعودية- التحديات والفرص". بصدد إضافة توصية جديدة تضاف للتوصيات التي تم الإعلان عنها في نهاية فعاليات المؤتمر وهي: إنشاء الجمعية الطبية البيطرية الخليجية، وتضم تحت مظلتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بمثابة اتحاد خليجي للطب البيطري.
وأضاف الأستاذ الدكتور صلاح الشامي في حديث خص به المركز الإعلامي الرقمي بهيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، أنه سوف يتم تشكيل لجنة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي لإعداد المقترح الخاص بإنشاء الجمعية الطبية البيطرية الخليجية، وهذه اللجنة سوف تكون برئاسته وعضوية ٣ أعضاء من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. والهدف من وراء إنشاء الجمعية هو ضم جميع الأطباء البيطريين الخليجيين في جمعية واحدة تخدمهم جميعًا وتسعى لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم المهنية، وسوف تكون تحت مظلة أمانة مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.
من جانب آخر سوف تخدم الجمعية الطبية البيطرية الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي، الأطباء البيطريين في الدول الخليجية التي ليس لديها جمعية بيطرية مثل دولة قطر وعمان ومملكة البحرين ودولة الكويت، بالإضافة إلى وضع العديد من الأهداف والمزايا.
وفي ختام حديثة أكد الأستاذ الدكتور صلاح الشامي، أنهم بصدد إعداد مقترح من اللجنة المشكّلة وسوف يرفع للجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وأيضًا للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ لأخذ الموافقات الرسمية على إنشاء الجمعية الطبية البيطرية الخليجية.