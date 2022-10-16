"الشامي": توصية جديدة بإنشاء الجمعية الطبية البيطرية الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون

أكد الأستاذ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية، أن الجمعية الطبية البيطرية السعودية بجامعة الملك فيصل، من خلال المؤتمر الدولي الأول للطب البيطري الذي يحمل عنوان "آفاق الطب البيطري في المملكة العربية السعودية- التحديات والفرص". بصدد إضافة توصية جديدة تضاف للتوصيات التي تم الإعلان عنها في نهاية فعاليات المؤتمر وهي: إنشاء الجمعية الطبية البيطرية الخليجية، وتضم تحت مظلتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بمثابة اتحاد خليجي للطب البيطري.