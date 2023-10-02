"العدل" و"الاستثمار" تنظمان ورشة لتعريف المستثمرين بخدمات "أعمال" على "ناجز"

واستعرضت الورشة بوابة ناجز أعمال، التي تمكّن الشركات وممثليها من حزمة متنوعة من الخدمات العدلية، التي تختصر الوقت والجهد عليهم وتسهم في تسهيل بيئة الأعمال، وسلطت الضوء على مجموعة كبيرة من خدمات الأعمال التي توفرها ناجز، منها خدمة تفعيل حساب المنشأة؛ والتي تمكّن المستفيد من تقديم طلب لتفعيل حساب على البوابة للمنشأة التي يمثلها، للاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية المتاحة.