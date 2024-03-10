"شؤون الحرمين": 4 مداخل لمواقف السيارات في المسجد النبوي لـ 24 وحدة

حدّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، 4 مداخل لمواقف السيارات في المسجد النبوي.
وأوضحت الهيئة أن المداخل، هي: "أبي بكر الصديق من الجهة الشمالية، وعمر بن الخطاب غرباً، وقباء جنوباً، ثم مدخل طريق الأمير عبدالمحسن شرقاً.
وتضم المداخل مواقف 24 وحدة تتسع الواحدة منها لنحو 184 سيارة تقريباً، كما يوجد 48 جهازاً للدفع الذاتي، إضافة إلى تطبيق موقف عبر الأجهزة الذكية، وبها عديدٌ من الأنظمة الأمنية والحراسات المكثّفة والمراقبة تتم من خلال 679 كاميرا.
ولفتت الهيئة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بتوفير أكثر من 800 طفاية حريق، و190 خرطوم إطفاء، و22915 ساتراً لمياه الحريق.