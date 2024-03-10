"شؤون الحرمين": 4 مداخل لمواقف السيارات في المسجد النبوي لـ 24 وحدة

وتضم المداخل مواقف 24 وحدة تتسع الواحدة منها لنحو 184 سيارة تقريباً، كما يوجد 48 جهازاً للدفع الذاتي، إضافة إلى تطبيق موقف عبر الأجهزة الذكية، وبها عديدٌ من الأنظمة الأمنية والحراسات المكثّفة والمراقبة تتم من خلال 679 كاميرا.