أمانة تبوك تنهي صيانةَ أكثر من 40 ألف متر لشبكات تصريف المياه

أنهت أمانةُ منطقة تبوك صيانةَ أكثر من 40 ألف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار؛ استعدادًا لموسم هطول الأمطار، في أنحاء متفرّقة من مدينة تبوك.
وقالت الأمانة: إنها نفّذت عملية صيانة لشبكات التصريف السطحي، إضافة إلى صيانة أكثر من "600" منهل ومصيدة.
كما شملت استعداداتُ الأمانة لموسم هطول الأمطار أعمالَ تنظيف مجاري الأودية، بمساحة إجمالية قدرها "3212500" متر مربع.
وأكّدت الأمانة أن هذه الجهودَ تأتي تزامنًا مع مشروعات تصريف مياه الأمطار التي يتمّ العمل عليها حاليًّا في مواقع متفرّقة من المدينة، بناءً على الدراسة الشاملة التي أعدّتها الأمانة في وقت سابق؛ لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لمدينة تبوك.
وتعمل الأمانة على ضمان سلامة المواطن والمقيم من خلال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بشكل منتظم وفعال.