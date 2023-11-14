أمانة تبوك تنهي صيانةَ أكثر من 40 ألف متر لشبكات تصريف المياه

وأكّدت الأمانة أن هذه الجهودَ تأتي تزامنًا مع مشروعات تصريف مياه الأمطار التي يتمّ العمل عليها حاليًّا في مواقع متفرّقة من المدينة، بناءً على الدراسة الشاملة التي أعدّتها الأمانة في وقت سابق؛ لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لمدينة تبوك.