شركة طويق للصب والطَّرْق توقّع اتفاقية دعم مع وزارة الاستثمار

ونوّه بأن الوزارة قد سهلت توفير بعض الحوافز الحكومية التي بشأنها مكنت إطلاق هذا الاستثمار النوعي الذي سيفتح عدة سلاسل قيمة استراتيجية، حيث إنه من المتوقع أن تُسهم شركة طويق للصب والطرق بزيادة الناتج المحلي بحوالي (21.375) مليار ريال، كذلك في توطين سلاسل الإمداد للآلات والمعدات، الأمر الذي سيؤدي إلى الاستغناء عن الواردات، من هذه الاحتياجات، في 5 قطاعات استراتيجية منها؛ قطاع الطاقة؛ كالبترول، والغاز، وقطاع الصناعة؛ كالصناعات البحرية، وصناعة البتروكيميائيات، وقطاع تحلية المياه، وغيرها.