قال إن صياغته فتحت باب التكهنات بخلاف ما يتم إصداره من بيانات لأجله

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم العقيلي أن اتحاد الغرف السعودية كان بحاجة إلى صياغة البيان الذي أصدره يوم الخميس الماضي بشأن أزمة البصل، لكن الصياغة التي تم إعلان البيان بها تركت أبوابًا مفتوحة للرأي العام، بخلاف ما يتم إصداره من بيانات لأجله.
وأوضح "العقيلي" في مقاله الذي كتبه بجريدة "البلاد" أن البيان يجب أن يكون حاسمًا للأمور، وألا يترك خيارات أمام عقول المواطنين سوى تصديق ما به من معلومات مهمة، تهم الرأي العام، في إشارة إلى ورود تناقضات في البيان؛ إذ أكد بيان اتحاد الغرف السعودية أن السوق السعودي غير مُعرَّض لنقص المحصول من البصل، بينما يذكر في البيان ذاته أن نسبة البصل تصل إلى 48% من حاجة السوق السعودي.
وأضاف بأن البيان الذي تم إصداره عن أزمة البصل أظهر خفض واردات السعودية من البصل؛ إذ جاء فيه أن عرقلة سلاسل الإمداد العالمية هي التي أدت إلى نقص الإمدادات من الدول المصدرة، وكذلك تراجع إنتاج الدول المنتجة للبصل خفَّض واردات السعودية من هذا المنتج.
ويسوق "العقيلي" في مقاله عددًا من التساؤلات: "هل تأثرت سلاسل إمداد البصل وحده بينما لم تتأثر سلاسل إمداد منتجات زراعية أخرى يتم استيرادها؟ أليست سلاسل الإمداد واحدة، وأي عرقلة في إحداها تؤثر على الأخريات؟ إذًا كيف أثرت سلاسل الإمداد العالمية على منتج البصل دون غيره؟ وهل قرابة نصف احتياج البلاد من هذا المحصول تُعد نسبة غير مؤثرة على معيشة السكان؟".
وأشار إلى بيان اتحاد الغرف السعودية، الذي تم بثه عبر (واس)، وما أثاره من غضب الكثير من المواطنين؛ إذ جاء فيه: "السوق السعودي غير مُعرَّض لنقص المحصول من البصل؟". وهذا ما لم يتم ذكره على الحساب الرسمي الموثق لاتحاد الغرف على منصة X؛ وهذا يثير تساؤلاً آخر لدى الكاتب إبراهيم العقيلي، هو: "هل حساب اتحاد الغرف السعودي على منصة X ما زال فعالاً ونشطًا أم يغط في سبات؟".