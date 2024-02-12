قال إن صياغته فتحت باب التكهنات بخلاف ما يتم إصداره من بيانات لأجله

وأوضح "العقيلي" في مقاله الذي كتبه بجريدة "البلاد" أن البيان يجب أن يكون حاسمًا للأمور، وألا يترك خيارات أمام عقول المواطنين سوى تصديق ما به من معلومات مهمة، تهم الرأي العام، في إشارة إلى ورود تناقضات في البيان؛ إذ أكد بيان اتحاد الغرف السعودية أن السوق السعودي غير مُعرَّض لنقص المحصول من البصل، بينما يذكر في البيان ذاته أن نسبة البصل تصل إلى 48% من حاجة السوق السعودي.