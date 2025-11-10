"الخليف" يتفقد فرع "البيئة" بمكة.. ويؤكد: تكامل الجهود يحقق الأثر الملموس

في زيارة تفقدية هدفت إلى متابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حيث بحث سبل تطوير الأداء وتعزيز تجربة المستفيد بما يواكب رؤية المملكة 2030.
وكان في استقباله مدير عام الفرع المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس وعدد من قيادات الإدارات والمكاتب التابعة، حيث قُدِّم عرض مرئي شامل استعرض أبرز المشروعات الحالية والإنجازات، إلى جانب التحديات التي تواجه القطاعات البيئية والمائية والزراعية، ومبادرات مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة العمل.
تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشراكات وخلال اللقاء، ناقش المهندس الخليف مع منسوبي الفرع آليات تحسين تجربة المستفيدين، وتسريع التحول الرقمي للخدمات، مؤكدًا أهمية التكامل بين الإدارات، وتفعيل الشراكات المجتمعية والتقنية لتحقيق نتائج ملموسة في تنمية القطاعين البيئي والزراعي.
إشادة بالأداء وتحفيز للاستمرار وفي ختام الزيارة، أشاد الخليف بجهود فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ المبادرات التطويرية، مثمنًا تفاعل منسوبي الفرع وحرصهم على تقديم خدمات نوعية، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات الوزارة والمستفيدين على حد سواء.
دعم متواصل لتحقيق مستهدفات 2030 من جهته، عبّر مدير عام الفرع المهندس وليد آل دغيس عن شكره للوكيل على زيارته، مؤكدًا أن المتابعة والدعم من قيادة الوزارة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة التميز، مشيرًا إلى أن الفرع يعمل من خلال برامج نوعية ومبادرات مستدامة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخدمة المجتمع والبيئة والمستفيدين.