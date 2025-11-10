"الخليف" يتفقد فرع "البيئة" بمكة.. ويؤكد: تكامل الجهود يحقق الأثر الملموس

دعم متواصل لتحقيق مستهدفات 2030 من جهته، عبّر مدير عام الفرع المهندس وليد آل دغيس عن شكره للوكيل على زيارته، مؤكدًا أن المتابعة والدعم من قيادة الوزارة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة التميز، مشيرًا إلى أن الفرع يعمل من خلال برامج نوعية ومبادرات مستدامة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخدمة المجتمع والبيئة والمستفيدين.