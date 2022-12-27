"فلاورد" تحصد جائزة الرؤية الخاصة

حصلت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، على جائزة الرؤية الخاصة في حفل النسخة العاشرة لجائزة الرؤية الاقتصادية الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد بشراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة عمان، يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر، 2022 في فندق جراند ميلينيوم مسقط.
وكان في الحضور سعادة السفيرة لي لينغ بينغ سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى سلطنة عمان، وعدد من الدبلوماسيين والسادة المسؤولين في قطاعي السلطنة الحكومي والخاص.
وتم تكريم الشركة من قبل رئيس تحرير جريدة "الرؤية" والأمين العام للجائزة السيد حاتم بن حمد الطائي الذي سلّم الدرع لأفراد فريق فلاورد في عمان وذلك لأداء الشركة المميز في السلطنة وفي مجال التجارة الإلكترونية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نتقدم بجزيل الشكر لجريدة الرؤية التي احتفت بجهودنا في المساهمة بالاقتصاد العماني ونتشرف بتكريم فلاورد في النسخة العاشرة من جائزة الرؤية الاقتصادية، فنحن نسعى دومًا للارتقاء بخدماتنا وتقديم الأفضل لعملائنا".
يُذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت، حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة؛ لضمان أفضل تجربة للعملاء.