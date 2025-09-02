"حرس حدود جازان" يحبط تهريب 57.5 كجم من الحشيش المخدر

‏‎وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.