11.393 زيارة.. أمانة عسير ترصد 5.718 مخالفة وتغلق 400 منشأة خلال سبتمبر

كشفت أمانة منطقة عسير، اليوم الخميس، عن ملخص أعمال الرقابة خلال شهر سبتمبر، موضحةً التفاصيل بالأرقام.
وقالت الأمانة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها بـ"تويتر": إن الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر 2022 شهدت إجمالي زيارات بلغ 11.393 زيارة، رصدت خلالها 5.718 مخالفة، وأغلقت 400 منشأة مخالفة.
وأشارت الأمانة إلى أنها تلقت 483 بلاغًا، وصادرت خلال نفس الفترة 2748 منتجًا.
وأوضحت الأمانة أن أكثر المخالفات رصدًا تمثلت في 291 مخالفة تخص عدم ارتداء الزي الموحد المخصص للعمل، و165 مخالفة للشروط الفنية المطلوبة في الأجهزة، و174 مخالفة عدم وجود ستائر هوائية عند الأبواب أو عدم نظافتها، و460 مخالفة لأبواب غير محكمة الغلق بمحلات البيع، و225 مخالفة لعدم وجود قواعد ألواح بلاستيكية عند الأبواب.