11.393 زيارة.. أمانة عسير ترصد 5.718 مخالفة وتغلق 400 منشأة خلال سبتمبر

وأوضحت الأمانة أن أكثر المخالفات رصدًا تمثلت في 291 مخالفة تخص عدم ارتداء الزي الموحد المخصص للعمل، و165 مخالفة للشروط الفنية المطلوبة في الأجهزة، و174 مخالفة عدم وجود ستائر هوائية عند الأبواب أو عدم نظافتها، و460 مخالفة لأبواب غير محكمة الغلق بمحلات البيع، و225 مخالفة لعدم وجود قواعد ألواح بلاستيكية عند الأبواب.