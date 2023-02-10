أهالي فروخية جذم بعميقة: لا نستطيع عبور الطريق الترابي إلا بسيارات الدفع الرباعي

ناشد أهالي قرية الفروخية التابعة لمركز جذم بلدية غميقة، وزارة النقل، إصلاح الطريق الترابي لقريتهم ليتمكنوا من الوصول إلى منازلهم.
وأوضح المتضررون أنهم في الوقت الحالي لا يستطيعون الوصول إلى قريتهم أو الخروج منها إلا بوساطة سيارات الدفع الرباعي، كما يضطر معلمو المدارس إلى استئجار سيارات دفع رباعي أو الاشتراك لشرائها من أجل أن يذهبوا لمدارسهم.
وقال الشاكون: طريق القرية الذي يصل طوله إلى 9 كيلو مترات وعر جداً، وتسبّبت الأمطار في زيادة اندثاره، كما أنه يشق وادي ذراء، ولم يعد بمقدور أصحاب السيارات الصغيرة، خصوصاً المعلمين، مواصلة الطريق، حيث يضطرون إلى إيقاف سياراتهم مع نهاية الأسفلت ليركبوا سياراتهم الأخرى "الدبل" التي تبقى أيضاً بالموقف نفسه في نهاية الدوام لليوم التالي؛ لأنها من النوع القديم وخُصصت فقط لهذا الطريق الوعر.
وأضاف أهالي المنطقة أن مشروع الأسفلت توقف قبل وصوله إلى قريتهم بـ 9 كيلو مترات فقط، مناشدين الجهة المعنية، عبر "سبق"، إنهاء معاناتهم وسفلتة الجزء المتبقي منه لينعموا بخدمات الطرق.