أهالي فروخية جذم بعميقة: لا نستطيع عبور الطريق الترابي إلا بسيارات الدفع الرباعي

وقال الشاكون: طريق القرية الذي يصل طوله إلى 9 كيلو مترات وعر جداً، وتسبّبت الأمطار في زيادة اندثاره، كما أنه يشق وادي ذراء، ولم يعد بمقدور أصحاب السيارات الصغيرة، خصوصاً المعلمين، مواصلة الطريق، حيث يضطرون إلى إيقاف سياراتهم مع نهاية الأسفلت ليركبوا سياراتهم الأخرى "الدبل" التي تبقى أيضاً بالموقف نفسه في نهاية الدوام لليوم التالي؛ لأنها من النوع القديم وخُصصت فقط لهذا الطريق الوعر.