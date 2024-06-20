مزاجك وقراراتك في خطر.. "المسند" يحذر من "تأثير الحرارة صيفاً على الإنسان"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن درجة الحرارة في الصيف تؤثر على مزاج الإنسان وسلوكه، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على نفسيته بل وقراراته.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: وجدت دراسة نشرتها مجلة "Nature Climate Change" أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يزيد من احتمالية وقوع النزاعات بين الأفراد بنسبة 2.4% وبين الجماعات بنسبة 11.3%.
وأضاف: في دراسة نشرتها مجلة "Journal of Environmental Psychology"، تبين أن التعرض لدرجات حرارة عالية يمكن أن يقلل من القدرة على التركيز ويزيد من التوتر، مما يؤدي إلى قرارات غير مدروسة وزيادة في الأخطاء.
وأشار إلى أن دراسة أخرى في "Journal of Economic Behavior & Organization" وجدت أن العاملين في بيئات ذات حرارة مرتفعة يكونون أكثر عرضة لاتخاذ قرارات متهورة وغير محسوبة مقارنةً بأولئك الذين يعملون في بيئات معتدلة الحرارة، والله أعلم.