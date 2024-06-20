مزاجك وقراراتك في خطر.. "المسند" يحذر من "تأثير الحرارة صيفاً على الإنسان"!

وأضاف: في دراسة نشرتها مجلة "Journal of Environmental Psychology"، تبين أن التعرض لدرجات حرارة عالية يمكن أن يقلل من القدرة على التركيز ويزيد من التوتر، مما يؤدي إلى قرارات غير مدروسة وزيادة في الأخطاء.