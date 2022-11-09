شؤون الحرمين توفر "قاطرة كهربائية" لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

ويبلغ طول القاطرة الكهربائية (2.98) مترًا، وعرض (1) متر، ويتم تشغيلها بـ (8) بطاريات جافة متوافقة مع معايير السلامة العالمية وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى (30) كيلومترًا، كما زُوّدت بنظام حساسات أمامية لمنع الاصطدام خلالها سيرها في الممرات، والتحكم في السرعة داخل أي محيط مزدحم، وحساسات أخرى للتوقف التلقائي وعدم الحركة عند فتح الأبواب، ومقود عالي التقنية يتم من خلاله التحكم في التوجيه وحساسات الاستشعار.