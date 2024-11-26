تطبيق "ذبايح ستيشن" يوسع خدماته إلى الرياض بعد نجاحه في جدة

أعلنت شركة “ذبايح ستيشن”، المتخصصة في توفير اللحوم الطازجة البلدية، عن إطلاق خدماتها في العاصمة الرياض، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في محافظة جدة، حيث بدأت الشركة مسيرتها.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالشركة، سالم الوذيناني، أن “ذبايح ستيشن” تسعى لتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء. وأضاف أن الشركة تهتم بتغليف صحي للذبائح لضمان سلامتها.
كما أكد على سياسة الشركة المتمثلة في استبدال أي منتج حال وجود ملاحظات من العميل، مشددًا على أن رضا العملاء يمثل أولوية قصوى.
وتحدث الوذيناني عن توفير خدمة “تابي”، التي تتيح للعملاء شراء الذبائح على أربع دفعات ميسرة، حيث يبدأ سعر السواكني من 350 ريالًا، بينما يبدأ سعر الحري من 412 ريالًا.
الجدير بالذكر أن تطبيق “ذبايح ستيشن” يديره شبان سعوديون من ذوي الخبرة في بيع وشراء الأغنام. ويهدف التطبيق إلى تلبية الطلب المتزايد على اللحوم الطازجة بطريقة مريحة وسريعة في جده والرياض، وقريباً في مختلف مناطق المملكة.
•حمل التطبيق من متجر ( آب ستور)