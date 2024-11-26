تطبيق "ذبايح ستيشن" يوسع خدماته إلى الرياض بعد نجاحه في جدة

أعلنت شركة “ذبايح ستيشن”، المتخصصة في توفير اللحوم الطازجة البلدية، عن إطلاق خدماتها في العاصمة الرياض، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في محافظة جدة، حيث بدأت الشركة مسيرتها.