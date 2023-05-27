شاهد.. "مورد الفيصلية" للسقيا في "قبة" يخدم الإنسان والحيوان وينتج 30 ألف لتر أسبوعياً

يعد "مورد الفيصلية" الذي أنشأته مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود "مجتمعي" من أهم الموارد التي يقصدها البادية ومربو المواشي، ويقع في الشمال الشرقي من مركز قبة في منطقة القصيم، وتحديداً على طريق قبة – سامودة، حيث يرتاده مربو الماشية للحصول على الماء المجاني لمواشيهم، ويرتاده عابرو الطريق للحصول على المياه الصالحة للشرب.
ويقدّر عدد صهاريج نقل الماء التي ترد على الموقع بشكل يومي نحو ٢٧ صهريجاً جميعها تحصل على الماء لسقيا المواشي، بينما يرتاد الموقع عابرو الطريق والمتنزهون للحصول على المياه الصحية الصالحة للشرب، حيث تقدر كمية الاستهلاك الأسبوعي من المياه الصحية أكثر من 30 ألف لتر.
يُشار إلى أن "مورد الفيصلية" يتوافر فيه عديدٌ من الخدمات، ويأتي من أهمها حوض السقيا الخاص بالمواشي الذي يبلغ طوله 30 متراً لسقيا المواشي بالموقع ويسمّى حوض "المدي" أو المسقى أو المشرع وهي أسماء قديمة، وتعد هذه الخطوة إعادة لثقافة الأمدية التي تعد معروفة منذ القدم لسقيا المواشي.
ويتوافر بالموقع مسجد ودورات مياه وتم استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل احتياجات المورد كافة من المضخات والمكيفات والبرّادات والإنارة، ويقدم خدمات عالية المستوى في توفير مياه الشرب والسقيا والغسيل.