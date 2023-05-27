شاهد.. "مورد الفيصلية" للسقيا في "قبة" يخدم الإنسان والحيوان وينتج 30 ألف لتر أسبوعياً

يعد "مورد الفيصلية" الذي أنشأته مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود "مجتمعي" من أهم الموارد التي يقصدها البادية ومربو المواشي، ويقع في الشمال الشرقي من مركز قبة في منطقة القصيم، وتحديداً على طريق قبة – سامودة، حيث يرتاده مربو الماشية للحصول على الماء المجاني لمواشيهم، ويرتاده عابرو الطريق للحصول على المياه الصالحة للشرب.