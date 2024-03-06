"الخارجية": السعودية تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة

دانت المملكة العربية السعودية بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، بما يتعارض مع القرارات الدولية كافة، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.