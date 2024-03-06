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"الخارجية": السعودية تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة
جدَّدت التشديد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه
دانت المملكة العربية السعودية بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، بما يتعارض مع القرارات الدولية كافة، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وجددت السعودية التشديد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة.