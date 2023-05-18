فريق طبي بالأفلاج ينهي معاناة شاب مع آلام حادة بالبطن وحصوة بتجويف الأمعاء
تمكن فريق طبي في مستشفى الأفلاج العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنهاء معاناة مواطن في العقد الرابع من العمر؛ يعاني من آلام حادة بالبطن.
وتفصيلاً، وبعد قدوم المريض إلى الطوارئ وعمل الفحوصات الطبية اللازمة؛ اتضح وجود انسداد معوي بالأمعاء، وسوائل داخل تجويف البطن، ليقوم الفريق الطبي بإجراء جراحي عاجل تم خلاله استكشاف البطن؛ تبيّن على إثره وجود ثقب بالأمعاء الدقيقة، وحصوة داخل تجويف الأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى وجود التهاب حاد بالغشاء البريتوني.
وقام الفريق الجراحي باستئصال وتوصيل بالأمعاء الدقيقة، واستخراج الحصوة وتنظيف تجويف البطن، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وتتم المتابعة الدقيقة للمريض في العناية مع استقرار حالته.
يذكر أن طوارئ مستشفى الأفلاج العام استقبلت 21,709 مستفيدين خلال الربع الأول من العام 2023، حيث يشهد المستشفى تطورًا نوعيًا في مختلف الخدمات الصحية الروتينية والعاجلة؛ عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي.