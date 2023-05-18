فريق طبي بالأفلاج ينهي معاناة شاب مع آلام حادة بالبطن وحصوة بتجويف الأمعاء

وتفصيلاً، وبعد قدوم المريض إلى الطوارئ وعمل الفحوصات الطبية اللازمة؛ اتضح وجود انسداد معوي بالأمعاء، وسوائل داخل تجويف البطن، ليقوم الفريق الطبي بإجراء جراحي عاجل تم خلاله استكشاف البطن؛ تبيّن على إثره وجود ثقب بالأمعاء الدقيقة، وحصوة داخل تجويف الأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى وجود التهاب حاد بالغشاء البريتوني.