بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية على المسرح العالمي وأهم قادة عصره

حظيت المذكرات التي أصدرها وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، الثلاثاء الماضي، بكثير من الاهتمام على المستويين الأمريكي والعالمي؛ في ضوء ما تَضمنته من أسرار.
ودافع بومبيو في مذكراته "لا تُعطِ أي بوصة- القتال من أجل أمريكا التي أحب"، عن السعودية بشدة؛ مشيرًا إلى أن علاقته الدبلوماسية مع المملكة كانت تغيظ وسائل الإعلام الأمريكية.
وأكد بومبيو في مذكراته أن الأمير محمد بن سلمان سيُثبت أنه أحد أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي.
وقال بومبيو: السعودية تعاملت بخطوات سريعة ومعلنة مع قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وحاكمت المتهمين، وأصدرت أحكامًا بحق المتورطين، حتى إغلاق الملف؛ منتقدًا ردة الفعل المبالَغ فيها في الداخل الأمريكي، واصفًا ذلك بـ"الغضب الزائف الذي غذّته بعض وسائل الإعلام".