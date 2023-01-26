بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية على المسرح العالمي وأهم قادة عصره

وقال بومبيو: السعودية تعاملت بخطوات سريعة ومعلنة مع قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وحاكمت المتهمين، وأصدرت أحكامًا بحق المتورطين، حتى إغلاق الملف؛ منتقدًا ردة الفعل المبالَغ فيها في الداخل الأمريكي، واصفًا ذلك بـ"الغضب الزائف الذي غذّته بعض وسائل الإعلام".