حراك قوي في موقع "بنان" بعد انطلاق أعمال الإنشاء

شهد موقع مشروع "مدينة بنان" شمال شرق الرياض حراكًا قويًا خلال الأيام الماضية بعد البدء في الأعمال الإنشائية لتأسيس المشروع، وبدأت شركات المقاولات في تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع؛ لتسليم الوحدات السكنية للملاك وفق البرنامج الزمني ومواعيد التسليم المقررة، مع توفير الخدمات اليومية، لتصبح مدينة بنان جاهزة للحياة منذ أول يوم لاستقبال الملاك.