حراك قوي في موقع "بنان" بعد انطلاق أعمال الإنشاء

شهد موقع مشروع "مدينة بنان" شمال شرق الرياض حراكًا قويًا خلال الأيام الماضية بعد البدء في الأعمال الإنشائية لتأسيس المشروع، وبدأت شركات المقاولات في تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع؛ لتسليم الوحدات السكنية للملاك وفق البرنامج الزمني ومواعيد التسليم المقررة، مع توفير الخدمات اليومية، لتصبح مدينة بنان جاهزة للحياة منذ أول يوم لاستقبال الملاك.
يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى السعودية كانت قد أطلقت حملة إعلانية كبيرة لمشروع "مدينة بنان" في مايو الماضي، شارك فيها الإعلامي الكبير وليد الفراج، والفنان المصري كريم عبدالعزيز.
ويتم تطوير "مشروع بنان" ليكون مدينة ذكية تقام على مساحة 10 ملايين متر مربع شمال شرق الرياض، وتوفر جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120 ألف ساكن في Gated Community، من خلال تميّزها في الدمج بين أحدث تقنيات المدن الذكية والخصوصية السكنية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة.
وسيكون مشروع "مدينة بنان" متعدد الاستخدامات؛ حيث يضم خدمات متكاملة؛ مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي اجتماعي، بالإضافة إلى مرافق جودة الحياة وخدمات المنزل الذكي واستخدام أحدث التقنيات الذكية لإدارة مرافق المدينة، لتقديم مجتمع نابض بالحياة ونموذج جديد للحياة المتكاملة، بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030.