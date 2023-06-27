بعدما أكرم أمهات الشهداء والأسرى.. الحاجة الفلسطينية "أم سلمان": الله يخلي خادم الحرمين

تذكّرت الحاجة أم سلمان من فلسطين، أثناء وجودها على صعيد عرفات، ابنها الشهيد الذي ارتقى في 2014، ففاضت مشاعرها وانهمرت دموعها، وقالت: "والله ماني عارفة ولا كلمة، مش عارفة أتكلم".