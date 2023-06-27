"الجاسر" يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مكة

زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمكة المكرمة، وكان في استقباله قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله بن فهد الفارس، حيث اطلع خلالها على المهام الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز لضيوف الرحمن في موسم حج 1444هـ، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وتجوّل "الجاسر" في المركز، مستمعاً إلى شرح عن أحدث التقنيات المستخدمة في تلقي البلاغات، وآلية معالجتها عبر نظام آلي متطور، وخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار 24 ساعة، والرد على المكالمات في زمن قياسي وإحالة البلاغات لجهة الاختصاص لمعالجتها، ومتابعتها حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية، إضافة إلى وجود الجهات الأمنية والحكومية في موقع واحد للعمل كمنظومة واحدة وفق أحدث الممارسات العالمية، وشملت الجولة مقر المؤتمر الصحفي الذي تعقد فيه مؤتمر قيادات أمن الحج والمؤتمر الصحفي اليومي للحج.
يشار إلى أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 تعد أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتعمل وفق منظومة اتصال أمنية متكاملة، بالإضافة لرصد جميع الحالات أو الملاحظات التي يتم مشاهدتها من خلال منظومة كاميرات منتشرة في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، ورفعها مباشرة لجهة الاختصاص للاستجابة السريعة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، وأي ظواهر سلبية قد تؤثر على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.