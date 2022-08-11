شركة عبد الله العثيم للاستثمار تحصل على موافقة شراء أرض في المدينة المنورة بقيمة تتجاوز 200 مليون ريال

وقال بن عميره بأن شركة العثيم للاستثمار تعمل على فتح آفاق جديدة من خلال تعزيز نموها الذاتي في المجمعات التجارية القائمة أو من الفرص الاستثمارية الواعدة لتأكيد ريادتها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز العلامات التجارية في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى ذات المعايير العالمية والتي تواكب النهضة والتطور المتسارع الذي تشهده كافة مناحي الحياة والتي جعلت من المراكز التجارية أحد أهم الوجهات الترفيهية والسياحية التي يقصدها جميع أفراد العائلة.