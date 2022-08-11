شركة عبد الله العثيم للاستثمار تحصل على موافقة شراء أرض في المدينة المنورة بقيمة تتجاوز 200 مليون ريال

كشفت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن حصولها الموافقة على شراء أرض بالمدينة المنورة بمساحة (105,663.79) متر مربع بقيمة تتجاوز ( 200) مليون ريال لإنشاء مجمع تجاري بمواصفات حديثة .
وصرح الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار بأن شراء أرض المدينة المنورة يأتي إطار الخطة التوسعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الادارة والتي تهدف إلى إضافة 20 مجمعاً تجارياً جديداً بحلول عام 2030 في مختلف مناطق المملكة .
وقال بن عميره بأن شركة العثيم للاستثمار تعمل على فتح آفاق جديدة من خلال تعزيز نموها الذاتي في المجمعات التجارية القائمة أو من الفرص الاستثمارية الواعدة لتأكيد ريادتها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز العلامات التجارية في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى ذات المعايير العالمية والتي تواكب النهضة والتطور المتسارع الذي تشهده كافة مناحي الحياة والتي جعلت من المراكز التجارية أحد أهم الوجهات الترفيهية والسياحية التي يقصدها جميع أفراد العائلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي بأن شراء أرض المدينة المنورة بموقعها المميز يعكس التزام شركة العثيم للاستثمار في تعزيز نموها في مجال المجمعات التجارية القائمة وتوسيع شبكة انتشارها الممنهج لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة, حيث تمتلك حالياً عشرة مجمعات كبرى في كل من الرياض (الربوة – خريص) الدمام - الإحساء - بريدة - عنيزة - حائل – عرعر, حفر الباطن و مجمع جديد بمدينة الخفجي سيتم افتتاحه قريباً .