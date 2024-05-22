خلال أبريل.. "المرور" تنفّذ أكثر من 2.2 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر"

وأوضحت "المرور" في "إنفوجرافيك" على حسابها في منصة "إكس"، أن الخدمات التي تمّ تنفيذها عبر "أبشر - أفراد" شملت 109.341 تجديد رخصة سير مركبة، و75.817 إصدار طلب تفويض قيادة، و80.026 إذن إصلاح مركبة، و70.796 تجديد رخصة قيادة، و39.477 استبدال لوحات، و5.064 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و17.155 مبايعة مركبات، ثم 5.230 صلاحية تأمين مركبات.