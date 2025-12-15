استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الرياض ومحافظاتها وتحذيرات من السيول والرياح

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة يوم غدٍ الثلاثاء على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض، تشمل العاصمة وعددًا من المحافظات التابعة لها.
وبحسب التنبيه الصادر عن نظام الإنذار المبكر، تشمل الحالة: الرياض، الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الحريق، الخرج، الدلم، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، المزاحمية، حوطة بني تميم، الرين، القويعية، والدوادمي، وعفيف.
وتوقعت "الأرصاد" أن يصاحب الحالة الجوية رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، إلى جانب صواعق رعدية وضباب، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.