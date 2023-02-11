ملف "التنمر الإلكتروني" على طاولة المنتدى السعودي للإعلام

واختار المنتدى موضوع التنمر الإلكتروني تماشيًا مع التحولات التقنية، والممارسات التي تحدث في عالم الإنترنت، إضافة إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع من جميع النواحي، بمشاركة أصحاب العلم والفكر في هذا الشأن.